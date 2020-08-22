Эксперты назвали условия для новых выплат на детей

Правительство РФ должно иметь резервные средства, чтобы обезопасить экономику, поэтому новых выплат на детей ждать не стоит. Такое мнение выразил доктор экономических наук Игорь Николаев, пишет "МК".

По его словам, нового закрытия бизнеса на карантин не ожидается.

Первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский указал, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 млрд. Для новой волны выплат нужно политическое решение на высшем уровне, отметил он, добавив, что "веерных" выплат ожидать не стоит.

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Маслеников считает, что решение о "детских деньгах" зависит от проекта госбюджета на будущий год. Эксперт указал, что фонд благосостояния увеличен на 1,8 трлн руб.

Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксана Дмитриева считает, что выплаты нужно давать выделять не всем подряд, а лишь тем, кто находится в самой сложной ситуации.

Напомним, детские выплаты выдавались российским семьям с апреля по июль.