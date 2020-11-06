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Беглов выделит больше средств на строительство метро

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© Фото: Балтфото

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Губернатор сделал поправки в бюджет-2021.

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора Александра Беглова ко второму чтению проекта закона о бюджете на 2021-2023 годы. Согласно изменениям, план по доходам на 2021 год увеличивается на 28,2 млрд рублей, а расходная часть – на 30,7 млрд рублей. Дефицит, в свою очередь, уменьшается на 0,2%.

Беглов уточнил, что нужно увеличить объем средств на доплаты к пенсиям, выплаты инвалидам и безработным, семьям с детьми. Повысятся траты на медицину, соцпомощь и поддержку детей.

На устройство остановок общественного транспорта будут выделены еще 550 млн руб., увеличатся траты на метрополитен.

1,3 млрд рублей предусмотрены на ликвидацию свалок.

Также предусмотрена помощь бизнесу.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", предприниматели ряда сфер пострадали из-за массовых закрытий на время карантина из-за коронавируса. С 9 ноября власти Петербурга решили ввести новые ограничения из-за роста заболеваемости. В частности, перестанут работать фуд-корты и допобразование для детей в очной форме.

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