К следующему году, возможно, одобрят ежегодные выплаты на подготовку детей к школе

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике, опубликовал в своем Telegram-канале законопроект, согласно которому на подготовку детей к школе будут ежегодно выплачивать 10 тыс. рублей.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов. В пояснительной записке к документу сообщается, что сборы первоклассника к 1 сентября зачастую обходятся родителям в 20 тысяч рублей. Чтобы поддержать россиян в период пандемии коронавируса, депутаты предлагают обеспечить раз в год родителей и опекунов суммой в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты планируют индексировать ежегодно.

Отмечается, что для реализации данного законопроекта средства планируют выделять из федерального бюджета. Одобрение данной инициативы ожидается к 1 январю 2021 года.