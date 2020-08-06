Экстра-выходной достанется россиянам старше 40

Жители РФ старше 40 лет получат право брать дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Соответствующий закон вступает в силу с 11 августа. Изменения вносятся в Трудовом кодексе РФ.

В качестве подтверждения прохождения диспансеризации работник должен предоставить справку.

Как ожидают чиновники, диспансеризация повлияет на здоровье и качество жизни граждан.

Президент подписал закон 31 июля.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса диспансеризация в РФ была временно приостановлена. В настоящее время проходить ее уже можно.