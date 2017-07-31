Минздрав изменяет правила диспансеризации

1 января 2018 года из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи. Одновременно с этим произойдут изменения в проведении онкологического скрининга и консультирования пациентов. Об этом «Известиям» рассказал главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов.

«С 1 января 2018 года произойдут существенные изменения, касающиеся онкологического скрининга. Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет. И что очень важно, мы будем использовать новый иммунохимический метод. Он гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии. И в отличие от менее специфичных тестов не требует длительной подготовки и ограничений в диете. Ведь раньше перед прохождением анализа человек не мог даже зубы почистить. Маммография со следующего года будет выполняться с такой периодичностью: один раз в три года женщинам в возрасте 39–49 лет и один раз в два года в возрасте 50–69 лет», - сообщил изданию Сергей Бойцов.

По его словам, из программы диспансеризации решили исключить УЗИ брюшной полости, малого таза, а также общие анализы крови и мочи. Сделано это потому, что эффективность этих методов исследования довольна низка. Ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации.

Например, частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения общего анализа крови составляет менее 3%. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5%. При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей. С общим анализом мочи аналогичная ситуация. Что касается УЗИ, то далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования. По словам Сергея Бойцова, там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно.

В вопросах диспансеризации предстоит решить целый ряд проблем. Например, с выявлением одного из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин - рака предстательной железы. «Тест на рак простаты выявляет слишком большую группу, поэтому необходимы дополнительные исследования. Но они очень дорогостоящие и зачастую травматичны для пациента. При этом есть мнение, что выявление рака у пожилых мужчин нередко бесполезно. В старшем возрасте рак развивается очень медленно и причиной смерти чаще всего являются сердечно-сосудистые заболевания. Экономическая эффективность и этические моменты проведения скрининга рака простаты — самые сложные вопросы, которые стоят сейчас перед многими странами», - говорит Сергей Бойцов.

Ежегодно в России диспансеризацию проходят 20–22 млн человек. С учетом того, что обследование проводится раз в три года, а для государственных и гражданских служащих существует особый порядок, диспансеризация охватывает 70% населения. В странах, где уровень смертности существенно ниже, чем у нас, скрининговые программы не имеют такого массового характера, там они экономически не обоснованы.