  • 31 Июль 2017
USD 29.07.2017 59.5436 +0.1334
USD ММВБ 12:17 59.63060  
EUR 29.07.2017 69.6779 +0.0373
EUR ММВБ 12:17 69.7490  
Нефть($) 31.07.2017 52.10 0.23
Нефть(p) 31.07.2017 3102.22 +20.61

Минздрав изменяет правила диспансеризации

Автор:


© Фото: misanec.ru

Темы дня

Россиян будут чаще обследовать на рак.

1 января 2018 года из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи. Одновременно с этим произойдут изменения в проведении онкологического скрининга и консультирования пациентов. Об этом «Известиям» рассказал главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов.

«С 1 января 2018 года произойдут существенные изменения, касающиеся онкологического скрининга. Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет. И что очень важно, мы будем использовать новый иммунохимический метод. Он гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии. И в отличие от менее специфичных тестов не требует длительной подготовки и ограничений в диете. Ведь раньше перед прохождением анализа человек не мог даже зубы почистить. Маммография со следующего года будет выполняться с такой периодичностью: один раз в три года женщинам в возрасте 39–49 лет и один раз в два года в возрасте 50–69 лет», - сообщил изданию Сергей Бойцов.

По его словам, из программы диспансеризации решили исключить УЗИ брюшной полости, малого таза, а также общие анализы крови и мочи. Сделано это потому, что эффективность этих методов исследования довольна низка. Ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации.

Например, частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения общего анализа крови составляет менее 3%. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5%. При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей. С общим анализом мочи аналогичная ситуация. Что касается УЗИ, то далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования. По словам Сергея Бойцова, там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно.

В вопросах диспансеризации предстоит решить целый ряд проблем. Например, с выявлением одного из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин - рака предстательной железы. «Тест на рак простаты выявляет слишком большую группу, поэтому необходимы дополнительные исследования. Но они очень дорогостоящие и зачастую травматичны для пациента. При этом есть мнение, что выявление рака у пожилых мужчин нередко бесполезно. В старшем возрасте рак развивается очень медленно и причиной смерти чаще всего являются сердечно-сосудистые заболевания. Экономическая эффективность и этические моменты проведения скрининга рака простаты — самые сложные вопросы, которые стоят сейчас перед многими странами», - говорит Сергей Бойцов.

Ежегодно в России диспансеризацию проходят 20–22 млн человек. С учетом того, что обследование проводится раз в три года, а для государственных и гражданских служащих существует особый порядок, диспансеризация охватывает 70% населения. В странах, где уровень смертности существенно ниже, чем у нас, скрининговые программы не имеют такого массового характера, там они экономически не обоснованы.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Медицина

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

    Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция - уход и красота для тела!
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm