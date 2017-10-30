Глава Минздрава рассказала о борьбе с раком, онкологических центрах и бесплатной помощи

Глава Минздрава рассказала о борьбе с раком, онкологических центрах, бесплатной помощи и обезболивающем. Вероника Скворцова приняла участие в глобальной конференции ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и дала большое интервью газете «Известия».

По ее словам, сейчас по шкале эффективности разных гос. систем в плане борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) Россия устойчиво находимся в десятке лидеров среди 194 стран. К НИЗ относятся, например, сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, а также диабет.

Несмотря на успехи, Минздрав все равно будет настаивать на повышении акцизов на спиртное и сигареты. «Мы постоянно живем в борьбе: и как чиновники, и как просто врачи. Не помню, когда у нас ее не было. Мы к этому готовы. Социальный блок, здравоохранение - это всегда самые уязвимые области», - рассказала министр.

Что касается конкретно рака, то по мнению Скворцовой, сейчас очень востребованы именно отечественные разработки по борьбе с ним. «Появился препарат, который влияет на другую группу онкологических заболеваний. А также еще два, которые можно использовать в сочетании с первыми двумя. У них пока нет названий, только номера. Ученые одной петербургской компании одними из первых разработали технологию, которая позволяет, забирая клеточный материал из организма человека, преобразовывать генетически и возвращать в организм модифицированные клетки. Что оказывает потрясающее воздействие на патологические процессы», - отметила она.

Ко всему прочему, препараты создаются индививидуально для конкретного человека. «Это важно, потому что одна и та же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры. В будущем мы сможем определять их с помощью жидкостной биопсии, а наработав индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, которые нужны человеку, мы увидим регресс онкологического заболевания», - сказала министр.

Вероника Скворцова анонсировала, что уже с 1 января 2018 года в России изменится формат диспансеризации. Исследования женщин и мужчин определенных возрастных групп будут проводиться раз в два года, чтобы ничего не пропустить. По словам министра, это «путь, который позволит выявлять патологию как можно раньше».

Также Минздрав установил предельные сроки постановки онкологического диагноза, они закреплены в постановлении правительства. Это касается, например, консультации терапевта, специалиста, медицинских исследований и так далее.

«Если говорить о раке, то здесь проблема была в том, что сроки получения гистологического подтверждения опухоли - а без этого сейчас нельзя поставить точный диагноз — в некоторых регионах были растянуты до трех месяцев! Причем не потому что есть колоссальная очередь - просто неторопливо все делается. Поэтому мы регламентировали: не более 15 рабочих дней. Мы также регламентировали срок плановой госпитализации - не более 14 дней с момента подтверждения диагноза. В общей сложности - примерно месяц», - пояснила Скворцова.

Министр рассказала о создании в России новейших онкологических центров. Сколько их будет создано, правда, не уточнила. «Важно не только сколько центров, но как эффективно и качественно они будут принимать пациентов. Ведь в современных центрах пациентов уже не госпитализируют так, как это было 30 лет назад: туда размещают на два-три дня, как в США или Европе, чтобы провести всё необходимое. Курс в среднем составляет 25–30 процедур в зависимости от локализации опухоли и ее размеров. Но адронная терапия - протонная или ионная - используется не только при онкологических заболеваниях, но при сосудистых микроаневризмах и нейродегенерации, поскольку это точечное воздействие на определенные структуры мозга», - рассказала она.

Такое лечение для пациента будет бесплатным. Для государства же, по рассчетам Минздрава, каждый сеанс будет стоить несколько десятков тыс. рублей. По полису ОМС также можно будет получить адронную терапию. «Мы готовы включить такое лечение в обособленный сегмент высокотехнологичной помощи ОМС. Поскольку адронная терапия достаточно эффективна, она станет заменой дорогостоящей хирургической операции. Такая опция должна появиться. Первое время она будет квотироваться, но потом уже станет рутинной. Так было с ЭКО: первое время это было единицы, а в прошлом году мы провели более 47 тыс. процедур», - подтвердила Вероника Скворцова.

Первый центр ядерной медицины уже открылся в октябре в Петербурге. В перспективе планируется создание протонного центра в Димитровграде и на Дальнем Востоке - либо во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета, либо в Хабаровске на базе онкологического диспансера.

«Известия» также обсудили с министром проблемную в России ситуацию с обезболиванием онкологических больных. По словам Скворцовой, сейчас увеличены объемы выдачи лекарств, продлен срок действия рецепта, упрощены условия хранения, отменено требование по возврату упаковок использованного лекарства, упрощен порядок выписки.

«Мы разрешили продавать наркотические и сильные обезболивающие препараты в фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, если там нет аптечных организаций. Открыты горячие линии для людей, нуждающихся в обезболивании, но сейчас они практически пустые, а начинали мы с настоящего шквала. Первый раз я была очень обрадована на новогодние праздники этого года: на горячую линию пришло всего шесть сигналов. В общем, принятые меры возымели эффект», - резюмировала она.