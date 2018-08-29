Картина дня: обращение Путина, массовое отравление в «Прибалтийской» и ремонт «Маяковской»

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало выступление президента России Владимира Путина по пенсионной реформе. Оперативнее всех в Северной столице об этом написали «Деловой Петербург» (12:25), «Gazeta.Spb» (12:35) и «Фонтанка» (12:45).

Во время обращения Путин подчеркнул, что пенсионная реформа не могла произойти раньше, потому что «мы не были к этому готовы». Он заявил, что «тянуть больше нельзя», поэтому власти разработали ряд мер, чтобы смягчить последствия изменений.

Глава государства предложил снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, запретить работодателям увольнять людей, которым осталось пять (и менее) лет до пенсии, увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста до с 4,5 до 11,2 тыс. рублей.

По словам ряда экспертов, выступление Путина позволит партии «Единая Россия» остановить падение рейтингов перед единым днем голосования.

Второй темой, согласно «Монитору», стало массовое отравление в гостинице «Прибалтийская». Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (12:35), «Невские новости» (13:25) и «78.ru» (13:45).

Почти 30 человек отравись на молодежном конгрессе «Росатома» в петербургской гостинице «Park Inn Прибалтийская». Один из них с тяжелым отравлением был доставлен в Боткинскую больницу.

Петербургское управление Роспотребнадзора направило в гостиницу полтора десятка сотрудников, мобильную лабораторию и 20 врачей. Специалисты опросили около 50 человек, взяли 25 проб полуфабрикатов, готовой продукции и воды.

Помимо этого, эксперты проверили почти 30 поваров и официантов. Согласно предварительной информации, у Роспотребнадзора нет претензий к закупленной еде. Источник заражения будет установлен в ближайшее время.

Третьей темой по «Монитору» стал ремонт станции метро «Маяковская». Об этом оперативно рассказали «Деловой Петербург» (11:25), «Фонтанка» (12:55) и АБН (14:20).

Станцию метро «Маяковская» закроют на масштабный ремонт в начале 2020 года. Руководство подземки уже сделало проект работ на станции «зеленой» ветки

В настоящее время он проходит экспертизу. В первом квартале 2020 года также будут ремонтировать южный вход на станцию «Московская». В обоих случаях работы продлятся 11 месяцев.

Самыми оперативными СМИ стали «Карповка», «Фонтанка» и «78.ru».