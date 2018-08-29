Станцию метро «Маяковская» закроют на ремонт в 2020 году

Станцию метро «Маяковская» закроют на масштабный ремонт в начале 2020 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Руководство подземки уже сделало проект работ на станции «зеленой» ветки. В настоящее время он проходит экспертизу, заявил глава производственного отдела службы инфраструктурных программ метрополитена Алексей Мичурин.

В первом квартале 2020 года также будут ремонтировать южный вход на станцию «Московская». В обоих случаях работы продлятся 11 месяцев.

В конце июля на ремонт закрыли «Академическую». Пассажиры не смогут воспользоваться станцией до начала лета 2019 года.