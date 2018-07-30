Станцию метро «Академическая» закрыли на ремонт до лета 2019 года

Станцию метро «Академическая» в Петербурге закрыли на капитальный ремонт. Масштабные работы продлятся 11 месяцев.

Почти год на станции «красной» ветки метро будут приводить в порядок эскалаторы, восстанавливать гидроизоляцию, заменять конструкции, которые отводят воду.

Помимо этого, на «Академической» поменяют отделку вестибюлей, установят современные светильники, обновят турникеты, улучшат систему видеонаблюдения и разместят необходимые конструкции для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

На время ремонта станции в районе «Академической» изменят движение общественного транспорта. Трасса автобуса №61 продлена до «Политехнической», автобусов №102, 153 и 178 – изменена с остановкой у «Гражданского проспекта», трамвая №38 – укорочена до железнодорожной станции «Кушелевка», трамвая №61 – продлена до «Выборгской». Маршрутки под номерами К-288 и К-330 перестанут ходить, а К-9, К-50, К-72, К-193, К-278А, К-325 были изменены. Подробнее можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

От «Академической» до ближайших станций метро можно добраться на следующем транспорте:

автобусы №60, 102, 153, 177, 178, троллейбус №6, маршрутки №К-95, К-175 – до «Гражданского проспекта»;

автобус №61, трамвай №38, маршрутки №К-9, К-93, К-94, К-193 – до «Политехнической»;

автобус №40, трамвай №38, троллейбус №6, маршрутки №К-94, К-175 – до «Площади Мужества»;