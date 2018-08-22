Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет наставником седьмого сезона музыкального проекта «Голос» на Первом канале. Помимо Шнура, в шоу примут участие певица Ани Лорак, рэпер Баста и продюссер Константин Меладзе.

«Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения, что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей», – рассказали в пресс-службе Первого канала.

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Седьмой сезон популярного шоу стартует в сентябре. Российский «Голос» (шоу является адаптацией голландского проекта The Voice, – прим. ред.) выходит в эфир с 2012 года. В предыдущем сезоне проекта наставниками исполнителей были Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

Ранее Шнуров официально развелся с супругой Матильдой. Бывшая жена музыканта подчеркнула в своем Instagram, что раздел имущества произошел по обоюдному согласию и попросила поклонников уважать чужую личную жизнь.