Панин: Я самолет не разбил, никакого дебоша не было

Актер Алексей Панин рассказал в Instagram, что никакого дебоша на борту самолета не было. По словам артиста, он попросил снять себя с вечернего рейса, так как его дочь Анна хотела еще на день остаться в Крыму.

«Все высосано из пальца, никакого дебоша не было. Просто мы решили с дочкой остаться на день в Крыму... Я самолет не разбил! Уважаемые журналисты, отстаньте от нас, расскажите лучше о том, сколько денег украли во время Чемпионата мира по футболу», – возмутился Панин.

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Он добавил, что авиакомпания «Россия» не предъявляла ему никаких претензий, с полицией проблем тоже не возникало.

Ранее сообщалось, что актер устроил пьяный дебош на борту самолета. По данным ряда СМИ, Панин без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов. В результате лайнер вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал правоохранителей, которые сняли артиста с рейса.