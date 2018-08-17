Актер Алексей Панин устроил пьяный дебош в самолете

Известный актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, сообщает телеканал РЕН ТВ. По словам очевидцев, артист без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.

В результате лайнер вернулся в аэропорт столицы Крыма, а экипаж вызвал полицию, которая сняла Панина с рейса. По словам работников воздушных ворот Симферополя, актер сам попросил сняться с рейса, так как почувствовал неладное после двухчасовой задержки вылета, сообщает ТАСС.

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Панин регулярно оказывается в центре скандалов. В Туапсе он разгромил бар гостиницы, в Вязниках бил посуду, в Алуште скрывался с места ДТП. Неоднократно похищал дочь Анну у бывшей жены Юлии Юдинцевой, признавался в бисексуальности, учил поваров ресторана в Кирове готовить карбонару и называл лохами зрителей собственного спектакля.

Как актер Панин известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и сериалу «Солдаты». Является лауареатом Государственной премии Российской Федерации.