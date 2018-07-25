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Картина дня: Высоцкий, Путин и «золотая» песочница

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© Фото: Пресс-служба Кремля

Темы дня

Где хотят повесить мемориальную табличку музыканту, когда президент приедет в Петербург и как чиновники оправдались за песочницу без песка.

 

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала возможная установка мемориальной доски Владимиру Высоцкому. Оперативнее всех об этом написали «Санкт-Петербург.ру» (12:30), «Невские новости» (13:55) и «78.ru» (15:10).

Мемориальная доска Владимиру Высоцкому в Петербурге появится в здании Невского колледжа на 2-м Муринском проспекте. Об этом в день 38-й годовщины смерти музыканта сообщила «Фонтанка» со ссылкой на директора коллежда Владимира Палагина.

Памятная табличка уже изготовлена, ее установят после того, как закончится ремонт здания. По словам Палагина, вероятно, доска появится не на фасаде, а внутри здания, где Высоцкий провел первый концерт в Ленинграде. В колледже также обустроят небольшой музей, посвященный дебютному выступлению Владимира Семеновича.

Второй темой, согласно «Монитору», стал предстоящий визит президента России Владимир Путина в Петербур на День ВМФ. Быстрее всех петербургских читателей информировали «MR7» (11:57), «Аргументы и Факты в Петербурге» (13:10) и «Невские новости» (13:20).

Президент России Владимир Путин примет Главный военно-морской парад, который состоится в Петербурге 29 июля. Об этом говорит тот факт, что на сайте Кремля проводилась аккредитация журналистов. Все они в день праздника смогут работать на Сенатской площади.

В 2017 году, когда в Северной столице прошел первый в истории главный парад, Путин также присутствовал на Сенатской площади. Он не только наблюдал за маневрами техники, но и провел праздничный прием в здании Адмиралтейства.

Третьей темой по «Монитору» стали оправдания чиновников по «золотой» песочнице, в которой не было песка. О происходящем сообщили «MR7» (14:30), «Санкт-Петербург.ру» (14:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (08:15).

В начале недели участники движения «Центральный район за комфортную среду обитания» заявили, что песочница на углу 6-й Советской и Дегтярной улиц была установлена еще несколько месяцев назад. Несмотря на это, песок в ней так и не появился.

«Отвечаем, детская песочница – игровой домик, которая оборудована на площадке с тартановым покрытием, не предполагает использование песка, как такового. Тем более, что на сегодняшний день, есть огромное количество других искусственных материалов», – заявили чиновники.

В администрации района также прокомментировали претензии к стоимости площадки. Активисты ранее заявили, что площадка обошлась бюджету в 350 тыс. рублей, что значительно дороже ее средней стоимости.

«Стоимость игрового оборудования для детской площадки была сформирована исходя из анализа рынка, на основании коммерческих предложений подрядных организаций. Согласно запросу о предоставлении ценовой информации, все игровое оборудование должно быть из высокопрочной сосны, с антивандальным покрытием, краска не должна содержать свинец и иметь высокое сопротивление к погодным условиям», – сказали власти Центрального района.

Самыми оперативными СМИ стали «47 News», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

 

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