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Мемориальную табличку Высоцкому установят в Невском колледже

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© Фото: Сергей Метелица / ТАСС

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В среду, 25 июля, исполняется 38 лет со дня смерти артиста.

Мемориальная доска Владимиру Высоцкому в Петербурге появится в здании Невского колледжа на 2-м Муринском проспекте. Об этом в день 38-й годовщины смерти музыканта сообщила «Фонтанка» со ссылкой на директора коллежда Владимира Палагина.

Памятная табличка уже изготовлена, ее установят после того, как закончится ремонт здания. По словам Палагина, вероятно, доска появится не на фасаде, а внутри здания, где Высоцкий провел первый концерт в Ленинграде.

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В колледже также обустроят небольшой музей, посвященный дебютному выступлению Владимира Семеновича. Точное место в настоящее время определяется.

Высоцкий играл в здании в апреле 1965 года, когда на месте колледжа находилась школа №121. Музыкант выступил в актовом зале, который не сохранился. Предполагается, что место будет определено в ближайшее время.

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года на 43-м году жизни. Поэт, актер и музыкант умер от инфаркта.

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