Активисты обнаружили в центре Петербурга «золотую» песочницу за 353 тыс. рублей

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» обнаружили на углу Дегтярной и 6-й Советской улиц песочницу без песка, установленную еще зимой за 353 тыс. рублей. Вся детская площадка обошлась бюджету Северной столицы почти в 5 млн рублей.

После недолго поиска в интернете выяснилось, что цены песочниц не превышают 10 тыс. рублей с установкой, а полностью модернизированную площадку можно купить за половину стоимости «золотой» песочницы в виде домика.

Старую песочницу на углу Дегтярной и 6-й Советской улиц чиновники демонтировали несколько лет назад по подложным документам об аварийности. Сейчас историю старой и новой песочницы проверит прокуратура, куда активисты направили обращение.

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Ранее петербуржцы заявили о «вбросе голосов» в опросе по застройке намывной территории Васильевского острова у ЖК «Я-романтик».

По словам горожан, районные чиновники устроили при помощи управляющей компании «Невский дом» опрос, чтобы узнать, что поддерживают петербуржцы – создание автостоянки или сквера. Большинство жителей высказались за второй вариант, однако муниципалы сделали все возможное, чтобы изменить ситуацию.