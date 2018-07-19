Чиновники представили план благоустройства набережной Черной речки

Чиновники из администрации Приморского района представили план благоустройства набережной Черной речки. Согласно концепции, реку прочитят, создадут пешеходную аллею с обустроенными местами для спуска к воде.

Она соединит Богатырский проспект и благоустроенную часть набережной Черной речки. Вместо одной из промзон у реки появится сквер с детской игровой зоной и спортивной площадкой. Если Смольный поддержит план чиновников, работы начнут в 2021-2022 году.

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Ранее активисты предложили концепцию воссоздания Мытного двора. Здесь планируют сделать рекреационную зону с велодорожкой, спортивными объектами, детскими площадками, ремесленным центром и выставочным пространством. Проект предполагает фонтан, сквер и подземный паркинг.