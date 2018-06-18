Активисты предложили концепцию воссоздания Мытного двора с ремесленным центром и велодорожкой

Активисты представили концепцию реновации Мытного двора, расположенного в историческом районе Пески. Проект является частью дипломной работы магистранта кафедры ДАС СПбГАСУ Дарьи Кудрявцевой, выполнен под руководством доцента Андрея Зубова.

Участок, ограниченный Овсянниковским садом, проспектом Бакунина, Старорусской и Евгеньевской улицей, расположен в центре города и обладает огромным потенциалом для создания современного общественного пространства.

В частности, здесь планируют сделать рекреационную зону с велодорожкой, спортивными объектами, детскими площадками, ремесленным центром и выставочным пространством. Проект предполагает фонтан, сквер и подземный паркинг.

Особянком будет стоять ремесленный центр. Там появятся гончарная, ювелирная, багетная и другие мастерские, студия живописи, танцев, театральная студия и другие творческие пространства.

По словам авторов проекта, еще в 1980-х годах Мытный двор хотели приспособить под зеленую зону. Сейчас территория находится в печальном состоянии. Активисты считают, что участок можно преобразовать за счет инвестора, его поиски сейчас ведутся.

Жители Центрального района просят показывать проект меценатам, городским и федеральным властям. Если все сложится успешно, то авторы проекта займутся дальнейшим развитием прилегающих территорий.

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Здание Мытного двора было построено в 30-х годах XVIII века и предназначалось как склад для товаров. Здесь же взимали торговую пошлину – мыт. В 2000-е в комплексе зданий располагались офисы, автомастерские и склады.

В 2009 году на одном из зданий двора заметили огромную трещину, руководство комплекса хотело признать Мытный двор аварийным. На месте снесенных корпусов планировали возвести бизнес-центр и элитное жилье с подземным паркингом.



В феврале 2010 года в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что двор не признан аварийным, а потому сносить его, даже частично, не планируется.

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