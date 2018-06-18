  • 19 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 14:19 64.0761  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 14:19 73.9990  
Нефть($) 19.06.2018 74.84 0.60
Нефть(p) 19.06.2018 4665.76 +13.29

Активисты предложили концепцию воссоздания Мытного двора с ремесленным центром и велодорожкой

Автор:


© Фото: Портал Citywalls
    следующая

    Темы дня

    Запущенную территорию планируют превратить в современное общественное пространство.

    Активисты представили концепцию реновации Мытного двора, расположенного в историческом районе Пески. Проект является частью дипломной работы магистранта кафедры ДАС СПбГАСУ Дарьи Кудрявцевой, выполнен под руководством доцента Андрея Зубова.

    Участок, ограниченный Овсянниковским садом, проспектом Бакунина, Старорусской и Евгеньевской улицей, расположен в центре города и обладает огромным потенциалом для создания современного общественного пространства.

    В частности, здесь планируют сделать рекреационную зону с велодорожкой, спортивными объектами, детскими площадками, ремесленным центром и выставочным пространством. Проект предполагает фонтан, сквер и подземный паркинг.

    Особянком будет стоять ремесленный центр. Там появятся гончарная, ювелирная, багетная и другие мастерские, студия живописи, танцев, театральная студия и другие творческие пространства.

    По словам авторов проекта, еще в 1980-х годах Мытный двор хотели приспособить под зеленую зону. Сейчас территория находится в печальном состоянии. Активисты считают, что участок можно преобразовать за счет инвестора, его поиски сейчас ведутся.

    Жители Центрального района просят показывать проект меценатам, городским и федеральным властям. Если все сложится успешно, то авторы проекта займутся дальнейшим развитием прилегающих территорий.

    Читайте также:

    Смольный устроил зачистку Апраксина двора

    Здание Мытного двора было построено в 30-х годах XVIII века и предназначалось как склад для товаров. Здесь же взимали торговую пошлину – мыт. В 2000-е в комплексе зданий располагались офисы, автомастерские и склады.

    В 2009 году на одном из зданий двора заметили огромную трещину, руководство комплекса хотело признать Мытный двор аварийным. На месте снесенных корпусов планировали возвести бизнес-центр и элитное жилье с подземным паркингом.

    В феврале 2010 года в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что двор не признан аварийным, а потому сносить его, даже частично, не планируется.

    У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

      Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

      читать далее →

      Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах, где можно поплавать под открытым небом без вреда для здоровья.

      читать далее →

      ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

      Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

      Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      14.06.18
      Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
      13.06.18
      Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
      13.06.18
      Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
      13.06.18
      Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
      09.06.18
      Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
      09.06.18
      Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
      09.06.18
      Проект переустройства квартиры: что важно знать?
      05.06.18
      Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram