Чиновников обвинили в накрутке голосов за строительство парковки на Васильевском

Петербуржцы заявили о «вбросе голосов» в опросе по застройке намывной территории Васильевского острова, на участке рядом с ЖК «Я-романтик» застройщика Seven Suns Development. Об этом рассказали градозащитники «Живем на Васильевском».

В конце февраля 2018 года в квартале №26 неподалеку от гостиницы «Прибалтийская» начались работы по строительству большой парковки. В Госстройнадзоре заявили, что индивидуальный предприниматель Алиев Ш. М. получил от управляющей компании АО «Терра Нова» участок в субаренду.

Позднее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что развитие квартала пойдет согласно проекту планировки территории, поэтому там появится парк. Власти района хотели договориться о разделении участка, чтобы создать и стоянку, и сквер, но Албин поручил провести собрание жителей, которые поддержали озеленение квартала. Этого чиновникам оказалось недостаточно.

По словам горожан, районные чиновники устроили при помощи управляющей компании «Невский дом» опрос, чтобы узнать, что поддерживают петербуржцы – создание автостоянки или сквера. Большинство респондентов проголосовали против парковки.

«И тогда в ход пошел старый излюбленный способ администрации нашего района, который они из года в год используют и на выборах в органы власти, и в протоколах ОСС (общее собрание собственников, – прим. ред.) – фальсификация, в данном случае, накрутка. Причем наглая, неприкрытая», – написали градозащитники.

Активисты прикрепили к своим словам скриншот статистики, согласно которому за сутки против парка выступили сразу 357 человек.

В новом опросе, который создали в паблике «Живем на Васильевском», за полтора часа приняли участие почти 500 горожан. Абсолютное большинство, 89% из них, поддержали озеленение квартала.