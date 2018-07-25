Петербургские чиновники «оправдали» установку песочницы без песка за 350 тысяч рублей

Детская площадка в Центральном районе Петербурга, на которую пожаловались активисты, не предусматривала наличия песка. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В начале недели участники движения «Центральный район за комфортную среду обитания» заявили, что песочница на углу 6-й Советской и Дегтярной улиц была установлена еще несколько месяцев назад. Несмотря на это, песок в ней так и не появился.

«Отвечаем, детская песочница – игровой домик, которая оборудована на площадке с тартановым покрытием, не предполагает использование песка, как такового. Тем более, что на сегодняшний день, есть огромное количество других искусственных материалов», – заявили чиновники.

Они отметили, что периодически на площадку привозят пластмассовые шары для сухого бассейна, чтобы дети могли с ними играть.

В администрации района также прокомментировали претензии к стоимости площадки. Активисты ранее заявили, что площадка обошлась бюджету в 350 тыс. рублей, что значительно дороже ее средней стоимости.

«Стоимость игрового оборудования для детской площадки по 6-ой Советской улице была сформирована исходя из анализа рынка, на основании коммерческих предложений подрядных организаций. Согласно запросу о предоставлении ценовой информации, все игровое оборудование должно быть из высокопрочной сосны, с антивандальным покрытием, краска не должна содержать свинец и иметь высокое сопротивление к погодным условиям», – сказали власти Центрального района.

Они добавили, что подобные площадки часто устанавливаются в Москве.