Пропажи на миллион: болельщики ЧМ-2018 украли из бесплатных поездов одеяла и подстаканники

Болельщики Чемпионата мира по футболу украли из бесплатных поездов одеяла, подстаканники и другие вещи на сумму около 1 млн рублей, сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев.

По его словам, это несерьезный урон. Из украденных простыней, например, фанаты делали плакаты. Некоторые пассажиры забирали постельное белье, считая, что оно входит в состав поездки.

Бесплатные поезда курсировали между Петербургом, Москвой и другими городами-организаторами. Для бесплатного проезда поклонникам футбола нужно было иметь билет на матч и паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID).

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Ранее стало известно, что во время проведения ЧМ-2018 петербуржцы стали меньше есть, пить и курить. В июне жители Северной столицы потратили на табачную продукцию и продовольствие 38,3 млрд рублей. Это на 1,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Чемпионат мира проходил в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.