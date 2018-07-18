Технологию паспорта болельщика ЧМ-2018 начнут использовать на других массовых мероприятиях

Технологию паспорта болельщика Fan ID, которая применялась на Чемпионате мира по футболу в России, начнут использовать на других массовых мероприятиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заявил, что он обсуждал инициативу вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Это возможно и целесообразно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Вице-премьер Ольга Голодец, которая предложила использовать Fan ID в дальнейшем, отметила, что в скором времени в России пройдет несколько крупных мероприятий.

«Мы стоим на пороге проведения универсиады в Красноярске, и следующий год – это год крупнейшего музыкального события в нашей культуре – это конкурс Чайковского... Применение такого технологичного принципа очень бы помогло нам принимать гостей, особенно иностранных», – сказала Голодец.

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Паспорт болельщика впервые использовался на Кубке конфедераций по футболу в 2017 году. Его также использовали на ЧМ-2018. Вскоре после завершения мундиаля президент РФ продлил безвизовый въезд в Россию по Fan ID до конца года.

Документ позволяет без визы не только посетить страну, но бесплатно пользоваться общественным транспортом в день матчей. Вместе с билетом на игру с Fan ID можно бесплатно перемещаться между городами, в которых проходили матчи, на специальных поездах.

По данным Министерства связи, к началу Чемпионата мира было выдано 1,5 млн паспортов болельщиков. Больше половины из них получили россияне.