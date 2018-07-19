Петербуржцы стали меньше есть, пить и курить во время ЧМ-2018

Во время проведения Чемпионата мира по футболу петербуржцы стали меньше есть, пить и курить, сообщает официальная служба статистики «Петростат». В июне жители Северной столицы потратили на табачную продукцию и продовольствие 38,3 млрд рублей. Это на 1,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Непродовольственных товаров, напротив, продали на 0,8% больше – на 75,3 млрд рублей. Всего за полгода петербуржцы потратили на них 428,7 млн рублей.

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Ранее стало известно, что болельщики потратили на групповом этапе Чемпионата мира по футболу в Петербурге 68 млн рублей. Больше всего гости мундиаля раскошеливались на проезд – 14 млрд рублей, на питание оставили 3,2 млрд рублей.