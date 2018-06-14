ВТБ: на групповом этапе ЧМ-2018 болельщики в Санкт- Петербурге потратили 68 млн рублей
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ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов в городах-участниках чемпионата мира по футболу.
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