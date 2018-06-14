  • 5 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:19 63.1061  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:19 73.7126  
Нефть($) 05.07.2018 77.89 0.40
Нефть(p) 05.07.2018 4855.90 -0.24

ВТБ: на групповом этапе ЧМ-2018 болельщики в Санкт- Петербурге потратили 68 млн рублей

Темы дня

05 Июля 2018, 17:15

ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов в городах-участниках чемпионата мира по футболу.

В ходе исследования ВТБ изучал транзакционную активность клиентов в местах, где установлены pos-терминалы банка. Траты анализировались в категориях «Бары/рестораны», «Отели», «Сувениры», и «Транспорт».
Согласно полученным данным, во время проведения группового этапа общее число операций по картам в городах-участниках чемпионата мира превысило 10 млн. Средний чек составил 1,7 тыс. рублей. Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Транспорт» (14 млрд рублей). На втором месте по размеру трат – места общественного питания: здесь футбольные фанаты потратили 3,2 млрд рублей. Далее следуют отели (486 млн) и сувенирные лавки (60 млн).
Среди городов по объему трат лидирует Москва (16,2 млрд рублей). Вторым с большим отрывом стал Екатеринбург, где во время группового этапа объем транзакций достиг 211 млн рублей, на третьем месте расположилась Казань (около 146 млн рублей). В Санкт-Петербурге фанаты потратили почти 68 млн рублей, в Волгограде – 64 млн, в Калининграде – 50 млн, в Нижнем Новгороде – около 38 млн, в Самаре – 32 млн, а в Саранске – 5 млн.
В Сочи зафиксирован наибольший прирост операций по картам. В данном регионе только в категории «Отели» оборот увеличился почти в шесть раз. Общий объем операций во время группового этапа ЧМ на курорте составил 43 млн рублей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Быстрее, выше, сильнее: спортивные памятники в Петербурге

    В Северной столице есть много памятников, на лишь некоторые из них посвящены спорту. «Санкт-Петербург.ру» посмотрел, каких выдающихся деятелей увековечили в скульптурах.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге с вьетнамской кухней

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в городе на Неве можно попробовать фо бо, бун ча и другую классику Вьетнама.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы
    27.06.18
    Как устанавливается видеонаблюдение?
    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram