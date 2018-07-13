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Названы самые дорогие для жизни города мира

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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Петербург расположился на 51 месте из 77 пунктов рейтинга.

Банк UBS AG «Цены и доходы» (Prices and Earnings) составил топ-77 самых дорогих для жизни городов мира на 2018 год. Первую строчку рейтинга занял швейцарский Цюрих, вторую – Женева. «Бронза» досталась городу Осло. Копенгаген и Нью-Йорк расположились на четвертом и пятом местах. В исследование попали лишь два российских города. Петербург занял 51 место рейтинга, а Москва – 54.

На сайте банка также представлен список городов по уровню заработка населения. Здесь лидеры поменялись местами: первое место у Женевы, второе у Цюриха. В этом рейтинге Москва на 63 месте, а Петербург только на 66.

В отчете банка указано, что семья из трех человек в Женеве должна зарабатывать 4 тыс. 165 долларов в месяц, чтобы обеспечить себя минимумом товаров и услуг (и это без арендной платы за жилье). В Цюрихе для жизни потребуется чуть больше − 4 тыс. 260 долларов.

По подсчетам UBS, минимальные затраты на жизнь в Петербурге обойдутся в 2 тыс. 298 долларов, а в столице России немногим меньше − в 2 тыс. 264 доллара.

За самой дешевой жизнью следует ехать в Каир. По данным банка, он расположился на последнем, 77 месте рейтинга, там на троих человек в месяц нужно лишь 1 тыс. 272 доллара.

На сайте банка написано, что цены на товары и услуги ежемесячно взвешиваются. Также объясняется, как именно происходит подсчет затрат в разных странах: «Мы включаем местные модели потребления, подчеркивая различные типы продуктов питания (например, россияне предпочитают чай или кофе, свинина обычно не потребляется в Тель-Авиве)».

Жилье в Петербурге в среднем обойдется в 943 доллара в месяц (46 место), что ощутимее дешевле Москвы, расположившейся в рейтинге между Франкфуртом и Брюсселем – 1,6 тыс. долларов. Лидер в этом рейтинге Гонконг, там жилье обойдется почти в 4 тыс. долларов. На 77 месте расположился самый крупный город Нигерии Лагос (261 доллар).

Подсчитаны даже индексы Биг-Мака и iPhone. Они показывают, сколько часов среднему жителю того или иного города нужно работать, чтобы купить эти товары. Например, чтобы заработать себе на гамбургер, житель Гонконга должен потратить всего 12 минут (первое место в рейтинге), а если он копит на iPod или iPhone, то около 75 часов (16 место). В Найроби, столице Кении и городе, замыкающем топ-77, ради Биг-Мака нужно работать 134 минуты и около 578 часов ради iPhone.

В Петербурге с гамбургерами немного легче. В этом рейтинге Северная столица расположилась на 48 месте: здесь ради Биг-Мака придется попотеть 38 минут. На новенькие iPod или iPhone уйдет 383 часа (62 место). Для сравнения, в Москве их можно купить спустя 299 часов работы (54 место). На гамбургер москвичу придется копить около 30 минут (42 место в рейтинге).

Кроме этих подсчетов, банк представил еще несколько любопытных рейтингов: одежда, еда, транспорт, отпуск в год и т.д. Посмотреть весь список можно на сайте UBS AG Prices and Earnings.

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