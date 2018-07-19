Картина дня: пенсионная реформа, банкротство «Тосно» и ремонт Парашютной

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал принятый в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Оперативнее всех событие осветили «Шум» (13:20), «ЗакС.ру» (13:20) и «Деловой Петербург» (13:20).

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ поддержали 328 парламентариев, а 104 проголосовали против. С реформой были не согласны члены КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Единственный депутат от «Единой России», который выступил против законопроекта, – Наталья Поклонская.

В начале заседания в Госдуме несколько парламентариев предложили отменить или отложить рассмотрение документа, но инициативу отклонили. Также депутаты отказались выносить законопроект на всенародное обсуждение. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок предоставления поправок к реформе продлили с 18 августа до 24 сентября.

Второй темой, согласно «Монитору», стал предстоящий ремонт Парашютной улицы. Быстрее всех об этом читателям сообщили «Stroypuls.ru» (15:40), «78.ru» (15:50) и АБН (16:20).

В Петербурге ищут подрядчика для капитального ремонта участка Парашютной улицы. Стоимость работ оценивается в 38,2 млн рублей.

Победитель конкурса до 30 ноября 2020 года должен будет отремонтировать 9 км дороги, реконструировать ливневую канализацию, установить опоры наружного освещения, выполнить работы по озеленению и благоустройству.

Всего на капитальный ремонт Парашютной улицы в 2018-2020 годы городские власти намерены потратить 372 млн рублей.

Третьей темой по «Монитору» стало банкротство ФК «Тосно». О происходящем в клубе первыми сообщили «Деловой Петербург» (13:35), «MR7» (13:40) и «78.ru» (13:52).

Футбольный клуб «Тосно» 17 июля начал процедуру банкротства из-за финансовых проблем. Сведения об этом отражены в картотетке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Клуб прекратил свое существование 9 июня. Футболистам и работникам клуба пообещали выплатить все долги по зарплате, однако этого не сделано до сих пор. По данным агента Александра Маньякова (согласно данным портала «Матч ТВ», – прим. ред.), «Тосно» задолжал около 200 млн рублей.

Самыми оперативными СМИ стали «Аргументы и Факты в Петербурге», «Невские новости» и «Regnum».