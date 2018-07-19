Участок Парашютной улицы отремонтируют за 39 млн рублей

В Петербурге ищут подрядчика для капитального ремонта участка Парашютной улицы. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается в 38,2 млн рублей.

Победитель конкурса до 30 ноября 2020 года должен будет отремонтировать 9 км дороги, реконструировать ливневую канализацию, установить опоры наружного освещения, выполнить работы по озеленению и благоустройству.

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Всего на капитальный ремонт Парашютной улицы в 2018-2020 годы городские власти намерены потратить 372 млн рублей.

Ранее стало известно, что в 322 ремонтируемых домах Петербурга выявили нарушения. Это треть от 1085 проверенных объектов. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, контроль за проведением ремонта будет усилен. Рабочие и их начальники, проявившие халатность, будут отвечать перед губернатором Георгием Полтавченко.