Крышу каждого десятого дома в Невском районе признали опасной

Больше 150 многоквартирных домов в Невском районе Петербурга нуждаютcя в ремонте потенциально опасной кровли. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко.

В Невском районе проверили, как в 1666 жилых домах соблюдаются требования безопасности крыш по технологии «холодный чердак». По данным специалистов, крыши 789 домов подлежат очистке, а кровли 157 зданий признаны потенциально опасными – именно они угрожают жизням петербуржцев.

Почти треть объектов обслуживает жилкомсервис №1, а 93 дома – жилкомсервис №2. Глава ЖКС №1 Анатолий Кириенко пообещал до конца года привести в порядок 51 дом, а начальник ЖКС №2 Николай Леонов заявил, что полный комплекс работ проведут в 18 домах. Николай Бондаренко пообещал лично проверить, как здания будут ремонтировать.

По мнению Смольного технология «холодный чердак» поможет зимой избавляться от сосулек. Власти Петербурга утверждают об эффективности метода, несмотря на инциденты с падением сосулек, которые часто случались минувшей зимой.