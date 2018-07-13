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В трети ремонтируемых домов Петербурга выявили нарушения

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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В Смольном пообещали усилить контроль за ремонтом, провинившиеся будут отвечать перед губернатором и жильцами.

В 322 домах Северной столицы выявили нарушения, сообщили в Смольном. Это треть от 1085 проверенных объектов. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, контроль за проведением ремонта будет усилен.

«Сотрудники, которые продолжат делать ремонт только на бумаге, будут потом отвечать перед губернатором Георгием Полтавченко и жителями нашего города», – сказал чиновник.

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Он добавил, что поручил увеличить финансирование работ (с 3,7% до 20% от общего плана текущего ремонта, – прим. ред.) по ремонту фасадов зданий. Финансирование программы по герметизации стыков стеновых панелей в ближайшее время увеличат с 2,3% до 5%. Эти деньги планируют получить из федерального бюджета.

Ранее, в мае текущего года, Фонд капитального ремонта Петербурга заключил договоры по капитальному ремонту на 7,6 млрд рублей. Более двух тыс. объектов уже переданы подрядчикам. К началу осеннего сезона уже готовят 425 кровель, 134 объекта систем теплоснабжения и 195 фасадов из 267.

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