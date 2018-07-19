ФК «Тосно» подал в суд заявление о банкротстве

Футбольный клуб «Тосно» 17 июля начал процедуру банкротства из-за финансовых проблем. Сведения об этом отражены в картотетке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Клуб прекратил свое существование 9 июня. Футболистам и работникам клуба пообещали выплатить все долги по зарплате, однако этого не сделано до сих пор. По данным агента Александра Маньякова (согласно данным портала «Матч ТВ», – прим. ред.), «Тосно» задолжал около 200 млн рублей.

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По словам спонсора клуба, управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко, содержать «Тосно» в Премьер-лиге оказалось не по карману. Несмотря на громкие заявления чиновников из Ленобласти о финансовой помощи, «лесникам» так никто и не помог.

Команда была основана 2013 году и имела яркую историю. В своем первом сезоне «Тосно» вышел в ФНЛ, а спустя два года дорос до РФПЛ. В сезоне-2017/18 «лесники» вылетели из Премьер-лиги, но завоевали Кубок России, победив в финале курский «Авангард».