  • 9 Июнь 2018
USD 09.06.2018 62.6680 +0.8555
USD ММВБ 17:19 62.5547  
EUR 09.06.2018 73.7916 +0.7230
EUR ММВБ 17:19 73.6107  
Нефть($) 09.06.2018 76.31 0.12
Нефть(p) 09.06.2018 4782.20 +72.71

ФК «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем

Автор:


© Фото: vk.com/fctosno

Темы дня

Руководители клуба пообещали рассчитаться с долгами перед футболистами.

Футбольный клуб «Тосно» из Ленобласти прекратил существование из-за финансовых проблем. Об этом в своем Facebook написал управляющий партнер компании Fort Group (является спонсором команды, – прим. ред.) Максим Левченко.

«Короткая, хотя и очень яркая, история футбольного клуба «Тосно» подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи Fort Group», – написал Левченко.

По его словам, компания добросовестно выполняла все взятые на себя обязательства, но дальнейшее содержание команды оказалось компании не по карману. Несмотря на громкие заявления чиновников, никто не разделил ответственность с Fort Group, не подставил плечо.

Читайте также:

УЕФА наказал «Зенит» пустыми трибунами за расизм болельщиков

«В итоге нам пришлось принять непростое решение... Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что все только начинается, но жизнь определенно продолжается», – добавил Левченко.

В сезоне-2017/18 «Тосно» вылетел из премьер-лиги, но завоевал Кубок России, победив в финале курский «Авангард». Из-за невыплаты зарплат и премиальных за победу в Кубке России футболисты подали заявление в прокуратуру.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram