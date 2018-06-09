ФК «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем

Футбольный клуб «Тосно» из Ленобласти прекратил существование из-за финансовых проблем. Об этом в своем Facebook написал управляющий партнер компании Fort Group (является спонсором команды, – прим. ред.) Максим Левченко.

«Короткая, хотя и очень яркая, история футбольного клуба «Тосно» подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи Fort Group», – написал Левченко.

По его словам, компания добросовестно выполняла все взятые на себя обязательства, но дальнейшее содержание команды оказалось компании не по карману. Несмотря на громкие заявления чиновников, никто не разделил ответственность с Fort Group, не подставил плечо.

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«В итоге нам пришлось принять непростое решение... Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что все только начинается, но жизнь определенно продолжается», – добавил Левченко.

В сезоне-2017/18 «Тосно» вылетел из премьер-лиги, но завоевал Кубок России, победив в финале курский «Авангард». Из-за невыплаты зарплат и премиальных за победу в Кубке России футболисты подали заявление в прокуратуру.

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