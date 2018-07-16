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Рев моторов: в Петербурге репетируют пролет истребителей ко Дню ВМФ

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© Фото: Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

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Петербуржцы назвали репетицию очень неожиданной и связали ее с саммитом в Хельсинки, где встречаются Владимир Путин и Дональд Трамп.

В Петербурге начали репетировать пролеты авиации ко Дню Военно-Морского флота. Петербуржцы обратили внимание на мощный шум от боевых самолетов и вертолетов, которые пролетали над Дворцовой площадью и разворачивались на окраинах города. 

Многие местные жители ошибочно посчитали, что репетиция с участием истребителей связана с саммитом в Хельсинки, где сейчас встречаются президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Следующие репетиции с пролетом всех воздушных судов состоятся 22, 24 и 26 июля. В 13:15 авиация должна пролетать над Кронштадтом, в 13:26 военную технику ждут над Дворцовым мостом.

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В Дне ВМФ, который пройдет 29 июля, примут участие 41 боевой корабль, 38 вертолетов и самолетов. Парад пройдет на двух площадках: на Неве перед Сенатской площадью и в Кронштадте.

В прошлом году на праздник пришли 500 тыс. жителей и гостей Петербурга. В параде приняли участие 50 боевых кораблей и подлодок российских флотов и более 40 самолетов и вертолетов. На пяти экранах на Дворцовой площади велась онлайн-трансляция парада.

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