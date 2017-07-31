Празднование Дня ВМФ на Дворцовой посетило 500 тыс. человек

День ВМФ на Дворцовой площади Северной столицы отметили 500 тыс. жителей и гостей Петербурга, сообщает комитет по культуре.

В Главном военно-морском параде приняли участие 50 боевых кораблей и подлодок российских флотов и более 40 самолетов и вертолетов. На пяти экранах на Дворцовой велась онлайн-трансляция парада.

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В Центральном военно-морском музее прошел день открытых дверей. С 12 до 18 часов петербуржцы и гости города смогли посетить боевые корабли, ошвартованные у набережной Лейтенанта Шмидта и у пирсов Усть-Рогатки в Кронштадте.

Позже стало известно, что вывод кораблей ВМФ с акватории Невы продлит развод мостов. Дворцовый и Благовещенский мосты три дня подряд будут сводить на 20 минут позже