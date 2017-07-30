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Петербург принял главный военно-морской парад страны в честь Дня ВМФ (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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В нем приняли участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Петербург 30 июля принял главный военно-морской парад страны в честь Дня Военно-Морского флота. В нем приняли участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" - самой тяжелой подлодкой в мире.

Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря. Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.

Субмарины прошли по Неве и пронесли флаги героических соединений, которые защищали морские рубежи нашей Родины в годы ВОВ. Специально к параду Минобороны России запустило приложение, где можно посмотреть подробную информацию о кораблях и авиации, которые прибыли в Петербург.

В Центральном военно-морском музее проходит день открытых дверей. С 12 до 18 часов петербуржцы и гости города могут посетить боевые корабли, ошвартованные у набережной Лейтенанта Шмидта и у пирсов Усть-Рогатки в Кронштадте.

Полную программу празднования Дня ВМФ в Северной столице можно посмотреть по этой ссылке. Торжество традиционно закончится фейерверком - в 22:30.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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