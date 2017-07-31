Вывод кораблей ВМФ с акватории Невы продлит развод мостов

Вывод кораблей военно-морского флота с акватории Невы продлит развод мостов 1, 2 и 3 августа. Дворцовый и Благовещенский мосты три дня подряд будут сводить на 20 минут позже. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 5:15 часов, Благовещенский – с 01:25 до 05:20 часов. Остальные мосты разводятся по графику.

Петербург 30 июля принял главный военно-морской парад страны в честь Дня ВМФ. В нем приняли участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" - самой тяжелой подлодкой в мире.