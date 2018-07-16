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И пусть весь мир подождет: Путин опоздал на встречу с Трампом на полчаса

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Встреча лидеров должна была начаться в 13:20 по мск.

Президент России Владимир Путин на полчаса опоздал к началу переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает РБК. Самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Хельсинки около 13:00. Встреча с президентом США была назначена на 13:20 и, согласно плану, должна была завершится совместным ланчем около трех часов дня.

В ходе личной встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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Саммит в столице Финляндии станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. До встречи в Хельсинки лидеры виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Тогда Путин и Трамп пообщались «на ногах».

Ранее Трамп заявил, что отношения между США и Россией испортились из-за глупости и недальновидности американских властей. По мнению миллиардера, масла в огонь подливает объявленная Вашингтоном «охота на ведьм» – желание доказать вмешательство Москвы в выборы президента США.

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