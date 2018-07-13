Трамп: «Новичок» не испортил мое отношение к России

Президент США Дональд Трамп отказался прекращать отношения с Россией из-за отравлений в Великобритании. Об этом он сказал во время визита в Лондон, сообщила газета The Sun.

Трампа спросили, могут ли повлиять инциденты с нервно-паралитическим веществом «Новичок» на грядущий саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией – это хорошо», – заявил Трамп.

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Отравления «Новичком» произошли в Великобритании в марте и в июне 2018 года. Весной от опасного вещества в городе Солсбери пострадали экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они спустя некоторое время пошли на поправку и были выписаны из больницы.

В конце июня «Новичком» отравились мужчина и женщина из города Эймсбери, расположенного неподалеку от Солсбери. Пострадавшая Дон Стерджесс вскоре скончалась в госпитале, а Чарли Роули пришел в сознание.

Ответственность на нападение на Скрипалей Лондон возложил на Россию. Глава МИД страны Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. По версии британских правоохранителей, подозреваемые находятся в России.

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением. Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения ко второму случаю с «Новичком», но связана с нападением на Скрипалей.

Встреча Трампа и Путина пройдет в Хельсинки 16 июля. Ранее президент США назвал российского лидера своим соперником, который может стать другом.