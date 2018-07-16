Трамп: Отношения с Россией испортились из-за глупости США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между США и Россией испорчены и никогда не были хуже, чем во время его президентства. По его словам, это случилось из-за безрассудства и глупости Вашингтона.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США, а сейчас еще и подстроенной охоты на ведьм», – написал Трамп в Twitter.

Ранее американский лидер называл «охотой на ведьм» дело о возможном вмешательстве России в выборы президента США, которое продолжают расследовать американские судебные и законодательные власти.

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Сегодня в Хельсинки пройдут переговоры Трампа и президента России Владимира Путина. В Кремле рассказали, что лидеры намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Саммит в столице Финляндии станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. До встречи в Хельсинки лидеры виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Тогда Путин и Трамп пообщались «на ногах».