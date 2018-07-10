Главный военно-морской парад страны: что посмотреть в Петербурге во время празднования Дня ВМФ

Разведенные днем мосты и репетиция парада

В 2018 году Петербург Кронштадт и вновь примут главный военно-морской парад страны в честь Дня военно-морского флота. В Северной столице праздник начнется 29 июля в 11:00. Об этом сообщил корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Благодаря параду петербуржцы и гости города второй год подряд смогут увидеть необычное зрелище – дневную разводку мостов. График разводки изменится на несколько дней, на время самого парада 29 июля, а также его репетиции.

С 11:00 до 13:00 22, 26 и 29 июля состоится внеплановая разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. В этот период закроется движение для транспорта на Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, а также по набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста. Движение будет перекрыто на Адмиралтейском проспекте и Дворцовом проезде.

Плановая разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов 17, 18, 20, 21, 23, 27 и 30 июля будет продлена до 06:00. На время репетиций проезд по центральному участку ЗСД для водителей станет бесплатным, однако только на то время, пока разведены мосты.

Тренировки парадного строя кораблей на Неве пройдут днем 11, 13 и 15 июля, а также в пять утра 17 и 20 июля. Тренировки пешей колонны пройдут на Сенатской площади с 20:00 до 22:00 13 и 20 июля. Тренировки парадной группы авиации в небе над Петербургом пройдут 10, 13, 16 и 18 июля.

В Кронштадте 22 июля с 09:00 до 14:00 во время репетиции парада, а также с 07:00 до 17:00 в день проведения парада 29 июля полностью закроется движение через дамбу для личного и грузового транспорта. Проехать там смогут только аккредитованные автомобили (необходима предварительная заявка через МФЦ) и транспорт экстренных служб.

Кроме того, 22 и 29 июля в Кронштадте планируется ввести одностороннее движение по улице Адмирала Грейга от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, а также по Цитадельскому шоссе от улицы Адмирала Грейга до улицы Зосимова.

Тренировки парадного строя кораблей в Кронштадте пройдут 12, 13, 14 и 17 июля.

Фото: Александр Земляниченко / AP

Истребители, вертолеты и подводные лодки

В 2018 году в главном военно-морском параде России будут участвовать 41 боевой корабль, подводные лодки, 38 самолетов и вертолетов, а также более 4 тыс. военнослужащих. В смотре будут участвовать 18 новых, современных кораблей и катеров. Среди них небольшой с виду, но грозный в деле ракетно-артиллерийский ракетный катер «Каракурт». Он способен вести эффективные боевые действия в прибрежных районах и реках.

Еще одной новинкой станет разведывательный корабль «Иван Хурс», построенный на Северной верфи Петербурга. Это судно оснащено самым современным и высокотехнологичным разведывательным вооружением. Оно позволяет вести перехват радиоэфиров на всех частотах, отслеживать и идентифицировать корабли по акустическим и электромагнитным профилям, а также следить за действиями противника.

Морскую авиацию представят модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, оснащенные новейшим прицельно-поисковым комплексом «Новелла». Над Петербургом пролетят истребители Су-30СМ и палубные Су-33. В небо поднимутся корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27М. Самолеты Черноморского флота уже прилетели из Крыма в Петербург.

Парад в том числе включит в себя историческую часть. Она начнется с прохода артиллерийских катеров Каспийской флотилии. На них будут развеваться знамена прославленных соединений морской пехоты, оборонявших Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Песни и танцы на Дворцовой площади

29 июля в 14:00 на Дворцовой площади начнется музыкальная программа, посвященная прошлому и настоящему Военно-морского флота России. Ведущими станут актриса театра и кино Анна Геллер и народный артист России Николай Буров. На сцене выступят солисты Мариинского театра в сопровождении молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова и солисты симфонического оркестра Ленобласти «Таврический» под управлением Михаила Голикова и артистов творческого коллектива Вооруженных сил РФ.

Торжественную и праздничную атмосферу с экзотической ноткой создадут музыканты военных оркестров из Индии, Вьетнама и Китая. Визитной карточкой Российского флота будет выступление Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакого ВМФ России под управлением Алексея Карабанова.

Особым подарком для гостей праздника станет выступление актера и певца Евгения Дятлова. Фронтовые песни и мелодии из кинофильмов зазвучат вживую благодаря группе «ВА БАНКЪ» и легенде российской эстрады Александра Скляра.

В 18:00 состоится выступление народного артиста России Олега Газманова и группы «Эскадрон». В 20:00 на сцену выйдут «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» с исполнением композиций более чем на десяти языках. Концертная программа завершится в 22:00 исполнением нескольких песен вокалистами акции «Народное караоке».

На Дворцовой можно будет посмотреть трансляцию военно-морского парада, будут установлены специальные экраны.

В Кронштадте гала-концерт пройдет на Якорной площади с 20:00 до 23:00, он завершится праздничным фейерверком.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»