Самолеты Су-24 прибыли в Петербург из Крыма для участия в Дне ВМФ

Самолеты Черноморского флота прилетели из Крыма в Петербург, сообщает ТАСС. Три фронтовых бомбардировщика Су-24 из состава морского смешанного штурмового авиационного полка морской авиации флота примут участие в Главном военно-морском параде.

Ранее сообщалось, что в город на Неве летят противолодочные самолеты Тихоокеанского флота – Ил-38Н и два Ту-142. К 9 июля пилоты будут в Северной столице, где приступят к тренировочным полетам.

В Дне ВМФ, который пройдет 29 июля, примут участие 41 боевой корабль, 38 вертолетов и самолетов. Парад пройдет на двух площадках: на Неве перед Сенатской площадью и в Кронштадте.

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В прошлом году на праздник пришли 500 тыс. жителей и гостей Петербурга. В параде приняли участие 50 боевых кораблей и подлодок российских флотов и более 40 самолетов и вертолетов. На пяти экранах на Дворцовой площади велась онлайн-трансляция парада.

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