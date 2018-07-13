Картина дня: нарушения при ремонте домов, первая игра «Зенита» в РФПЛ и граффити с Честером Беннингтоном

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали нарушения, выявленные при капитальном ремонте домов в Петербурге. Оперативнее всех событие осветили АБН (16:27), «Аргументы и факты в Петербурге» (16:40) и «Невские новости» (16:50).

В 322 домах Северной столицы выявили нарушения, сообщили в Смольном. Это треть от 1085 проверенных объектов. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, контроль за проведением ремонта будет усилен.

«Сотрудники, которые продолжат делать ремонт только на бумаге, будут потом отвечать перед губернатором Георгием Полтавченко и жителями нашего города», – сказал чиновник, добавив, что поручил увеличить финансирование работ (с 3,7% до 20% от общего плана текущего ремонта, – прим. ред.) по ремонту фасадов зданий.

Второй темой, согласно «Монитору», стала первая игра «Зенита» против «Енисея» в первом туре нового сезона РФПЛ. Быстрее всех об этом читателям рассказали «Санкт-Петербург.ру» (13:25), «78.ru» (13:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (13:50).

Футбольный клуб «Зенит» сыграет в Тюмени с «Енисеем» в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. Матч с красноярским клубом состоится на стадионе «Геолог» 29 июля. Игра начнется в 14:00. Молодежные составы проведут встречу днем ранее. Клубы сыграют на стадионе КФМ «Футбол-арена "Енисей"» в Красноярске. Перед началом нового сезона «Зенит» проведет два товарищеских матча. Сине-бело-голубые сыграют 17 июля с «Дженоа» и 21 июля с миланским «Интером».

Третьей темой по «Монитору» стало появившееся в Петербурге граффити с лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном. Здесь среди городских СМИ первыми были «Аргументы и факты в Петербурге» (12:45), «78.ru» (12:55) и «Санкт-Петербург.ру» (13:05).

В Приморском районе Петербурга появилось граффити, посвященное Честеру Беннингтону, вокалисту рок-группы Linkin Park. Изображение музыканта нарисовали на трансформаторной будке на Богатырском проспекте, 48/1. Помимо самого Беннингтона, художники нарисовали логотип Linkin Park и немного измененную строчку из песни «One More Light» с одноименного альбома, который стал последним для вокалиста.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и «Regnum».