На Богатырском проспекте появилось граффити с Честером Беннингтоном из Linkin Park

В Приморском районе Петербурга появилось граффити, посвященное Честеру Беннингтону, вокалисту рок-группы Linkin Park. Об этом рассказали местные жители в сообществе «Лахта онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение музыканта нарисовали на трансформаторной будке на Богатырском проспекте, 48/1. Помимо самого Беннингтона, художники нарисовали логотип Linkin Park и немного измененную строчку из песни «One More Light» с одноименного альбома, который стал последним для вокалиста.

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Комментаторы отметили, что граффити вряд ли долго продержится на этом месте.

«Там вокруг социальные дома, боюсь, что мало кто оценит и поймет, даже если написать имя и фамилию изображенного человека», – написал один из подписчиков сообщества.

Честер Беннингтон скончался 20 июля 2017 года на 42-м году жизни. Музыкант, страдавший депрессией, покончил с собой.