Главный синоптик Петербурга: жарко будет еще неделю

В Петербурге будет жарко еще 7-10 дней. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. В ближайшие выходные дни воздух в городе на Неве прогреется до +28 градусов, сильных порывов ветра и дождей не будет.

По словам синоптика, последние два дня солнечному свету было тяжело пробиться из-за облачности. Однако она прошла и воздух начал стремительно прогреваться.

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Ранее Колесов говорил, что это лето в Северной столице будет теплым и сухим. Температура будет держаться на уровне +20 градусов. В прошлый год температура была такой же, но все три месяца было облачно, не хватало солнца.

Средняя температура в 2018 году превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса.

Май текущего года синоптики назвализа последние 100 лет.