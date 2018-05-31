Синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за 100 лет

Май 2018 года станет для Петербурга одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, средняя температура в 2018 году превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подчеркнул, что последний месяц весны был не только теплым, но и сухим. В Северной столице выпало только 36% осадков от нормы, сообщила «Фонтанка».

Колесов, как и обещал ранее, рассказал, что начало июня будет прохладнее, чем в мае, но в Петербурге все равно будет тепло. Он отметил, что в городе на Неве ожидается около +20 градусов, а также периодические дожди и переменная облачность.