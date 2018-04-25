Главный синоптик Петербурга: Лето 2018 года будет теплым и сухим

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что лето 2018 года в Северной столице будет теплым и сухим.

«Этим летом днем будет около плюс 20 градусов. В прошлый год эта температура воздуха тоже наблюдалась на протяжении всего лета, но было очень облачно, не хватало солнца, поэтому тепло не ощущалось», – передает «Петербургский дневник» слова Колесова.

Он подчеркнул, что горожанам стоит рассчитывать на «стабильно теплое лето», которое в последний раз было в Северной столице 15-20 лет назад.

Читайте также:

В Петербурге выпало почти три четверти от апрельской нормы осадков

Колесов отметил, что осадков в июне, июле и августе будет значительно меньше. По его словам, скандинавский циклон, который способствовал дождям в 2016 и 2017 годах, сместится с региона, поэтому петербуржцы смогут насладиться сухой погодой.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.