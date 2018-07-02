Концерн «Питер» преобразит Апраксин двор за 5,1 млрд рублей

«Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор», входящая в состав концерна «Питер», реконструирует один из старейших петербургских рынков за 5,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – деньги инвестора, еще 3,6 млрд рублей – подтвержденные заемные средства.

В течение семи лет Апраксин двор обзаведется гостиницами, магазинами, спортивными залами и другими объектами социально инфраструктуры. Под совеременные нужды будет приспособлено 21 здание на территории рынка. Работы начнутся в 2018 году.

Инвестор предполагает, что вложения окупятся за 16 лет. Перестраивать культовый рынок будут по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, который Совет по сохранению культурного наследия одобрил в ноябре 2017 года.

Ранее преобразованием Апраксина двора занималось ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но Смольный разорвал контракт. Компания бизнесмена должна будет выплатить городу 1,6 млн рублей пеней.

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В апреле 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал, что «Главстрой-СПб» не выполнил взятые на себя обязательства и использовал выделенный для реновации участок не по назначению.

Концерн «Питер» является одним из крупнейших девелоперов Петербурга и всего Северо-Запада. В частности, ему принадлежат торговые центры «Сенная» и «Питер», более четверти территорий Апраксина двора, Троицкий и Сенной рынки.

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