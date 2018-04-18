Компанию Олега Дерипаски «Главстрой-СПб» выселят из Апраксина двора

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Смольного, постановив выселить из 12 зданий Апраксина двора компанию «Главстрой-СПб», принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске, сообщает «Деловой Петербург».

Инвестиционный договор от 2011 года между правительством Петербурга и компанией будет расторгнут, организация должна будет выплатить 1,6 млн рублей пеней. Суд посчитал, что «Главстрой-СПб» не выполнил взятые на себя обязательства и использовал выделенный участок для целей, не предусмотренных соглашением.

В частности, компания Дерипаски сдавала участок и парковку автомобилей в субаренду. В комитете имущественных отношений считают, что разрешение судебного спора с организацией позволит продолжить реновацию проблемного объекта.

Юристы «Главстроя-СПб» уже подали апелляцию на данное решение. В компании считают, что в договоре нет объемов работ, параметров и характеристик результатов инвестирования.

Реновация Апраксина двора длится почти восемь лет. В 2011 году компания Дерипаски обязалась «реанимировать» здание двора площадью 107 тыс. кв. м. под общественно-деловой многофункциональный комплекс. Проект реновации менялся четыре раза, однако к работам «Главстрой-СПб» так и не приступил.

Последний проект реставрации за 19,5 млн рублей, разработанный «Студией-44»Никиты Явейна, был одобрен Советом по сохранению культурного наследия при Смольном в октябре 2017 года.

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В проекте реставрации были сохранены торговые зоны с предприятиями общественного питания и продуктовым рынком, планировались «музейная зона с просветительским и развлекательным центром и учреждениями культуры», коворкинги, студии, художественные центр из гостиница без звезд.

В конце февраля 2017 года глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что Смольный «перевезет» Апраксин двор из центра Северной столицы в середине 2018 года. Арендаторов хотели отправить на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Рассматривались две возможные площадки для размещения торговых площадей.

Общая площадь зданий в Апраксином дворе составляет почти 172,5 тыс. кв. метров, из них нежилая – 170 тыс. кв. метров. Все корпуса, за исключением 9, 10, 13, 14, 25, 29, 31, 53, 62 и 63, являются памятниками культуры и архитектуры местного значения. В собственности Петербурга находятся чуть более 107 тыс. кв. метров помещений, остальные 65,4 тыс. кв. метров – в частной собственности.

Неудачные попытки реставрации двора связыают с многочисленными конфликтами Смольного с мелкими собственниками и арендаторами площадки. Последняя попытка выселить торговцев в новый комплекс на Московском шоссе не удалась – никто не захотел менять центр на окраину.

С реновацией Апраксина двора не справилось ни специально созданное в 1990-х годах агентство, ни привлеченный городом стратегический инвестор «Главстрой СПб». Сейчас руководство города вновь ведет поиск инвестора для данного масштабного проекта.

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