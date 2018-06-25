Картина дня: поражение сборной России, Никита Белых и улица Рубинштейна

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало поражение сборной России от Уругвая в заключительной встрече группового этапа Чемпионата мира по футболу. Первыми из петербургских СМИ о победе латиноамериканцев написали «Санкт-Петербург.ру» (18:55), «MR7» (19:00) и «47news» (19:00).

Сборная России уступила Уругваю со счетом 3:0 в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, который проходил в Самаре. На 10-й минуте встречи после фола Юрия Газинского судья назначил штрафной удар. К мячу подошел Луис Суарес, который легко послал мяч в «шестерку» ворот Игоря Акинфеева.

На 23-й минуте игры россиянам не повезло. После дальнего удара Диего Лашальта мяч ударился о ногу Дениса Черышева и предательски залетел в ближний угол наших ворот. Третий мяч уругвайцы забили уже на добавленной минуте. После розыгрыша углового Эдинсон Кавани подоспел на добивание после сейва Игоря Акинфеева – 3:0.

Таким образом сборная Уругвая набрала 9 очков и вышла из группы А с первого места. Наша команда с 6 набранными баллами вышла в плей-офф со второй строчки. Соперниками россиян в 1/8 финала будут либо испанцы, либо португальцы (если обыграют Иран).

Второй темой, согласно «Монитору», стало этапирование бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в колонию. Оперативнее всех об этом написали «ЗакС.ру» (11:20), «Санкт-Петербуг.ру» (12:22) и «Деловой Петербург» (12:22).

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых перевели в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, Белых этапировали в ночь на понедельник, 25 июня. В настоящее время не сообщается, куда доставили бывшего губернатора. По мнению Мельникова, его «в теории могу отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область».

Секретарь отметил, что перед отправкой Белых обследовали врачи. Он добавил, что экс-губернатора должен был сопровождать врач.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала просьба депутата ЗакСа Бориса Вишневского навести порядок на улице Рубинштейна. Быстрее всех об этом сообщили АБН (16:00), «Стройпульс» (16:20) и «Невские новости» (18:00).

Парламентарий попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко ограничить работу баров на улице Рубинштейна. Вишневский отметил, что местные жители жалуются на постоянный шум и поведение нетрезвых людей. «Жители, которые обращаются ко мне в последние годы, шутят (уверяю вас, это грустные шутки), что улицу пора переименовать в "Кабацкую"», – говорится в обращении к Полтавченко. Депутат заявил, что необходимо обеспечить постоянное патрулирование улицы, а также создать рабочую группу для решения проблем петербуржцев, проживающих на улицах с большим количеством баров или кафе.

Самыми оперативными СМИ стали Regnum, «Аргументы и факты в Петербурге» и «Невские новости».