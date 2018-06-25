Полтавченко попросили разобраться с барами на улице Рубинштейна

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский попросил губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко ограничить работу баров на улице Рубинштейна. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий отметил, что местные жители жалуются на постоянный шум и поведение нетрезвых людей.

«Жители, которые обращаются ко мне в последние годы, шутят (уверяю вас, это грустные шутки), что улицу пора переименовать в "Кабацкую"», – говорится в обращении к Полтавченко.

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Вишневский подчеркнул, что ситуация обострилась во время Чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня по 15 июля. «При этом, несмотря на очевидные нарушения закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» – например, в части нарушения тишины в ночное время, нарушения запрета на распитие спиртного в общественных местах или на продажу алкогольных напитков на улице в ночное время, полиция, как правило, отказывается реагировать», – добавил он.

Депутат заявил, что необходимо обеспечить постоянное патрулирование улицы, а также создать рабочую группу для решения проблем петербуржцев, проживающих на улицах с большим количеством баров или кафе. «В частности, на таких улицах можно было бы рассмотреть вопрос об ограничении времени работы ресторанов, кафе и баров, расположенных в жилых домах, и о запрете курения вблизи парадных жилых домов», – написал Вишневский.

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