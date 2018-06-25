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Полтавченко попросили разобраться с барами на улице Рубинштейна

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© Фото: Instagram / @tsh.spb

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Депутат Вишневский заявил, что местные жители постоянно жалуются на посетителей заведений.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский попросил губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко ограничить работу баров на улице Рубинштейна. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий отметил, что местные жители жалуются на постоянный шум и поведение нетрезвых людей.

«Жители, которые обращаются ко мне в последние годы, шутят (уверяю вас, это грустные шутки), что улицу пора переименовать в "Кабацкую"», – говорится в обращении к Полтавченко.

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Вишневский подчеркнул, что ситуация обострилась во время Чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня по 15 июля. «При этом, несмотря на очевидные нарушения закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» – например, в части нарушения тишины в ночное время, нарушения запрета на распитие спиртного в общественных местах или на продажу алкогольных напитков на улице в ночное время, полиция, как правило, отказывается реагировать», – добавил он.

Депутат заявил, что необходимо обеспечить постоянное патрулирование улицы, а также создать рабочую группу для решения проблем петербуржцев, проживающих на улицах с большим количеством баров или кафе. «В частности, на таких улицах можно было бы рассмотреть вопрос об ограничении времени работы ресторанов, кафе и баров, расположенных в жилых домах, и о запрете курения вблизи парадных жилых домов», – написал Вишневский.

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