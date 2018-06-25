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Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2018

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© Фото: Пресс-служба ФИФА

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Наша команда проиграла Уругваю со счетом 3:0.

Сборная России уступила Уругваю со счетом 3:0 в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по футболу, который проходил в Самаре. На 10-й минуте встречи после фола Юрия Газинского судья назначил штрафной удар. К мячу подошел Луис Суарес, который легко послал мяч в «шестерку» ворот Игоря Акинфеева.

На 23-й минуте игры россиянам не повезло. После шального удара Диего Лашальта из-за пределов штрафной мяч ударился о ногу Дениса Черышева и предательски залетел в ближний угол наших ворот.

Невезение подопечных Станислава Черчесова продолжилось на 36-й минуте. Судья за второй грубый фол удалил с поля Игоря Смольникова. Вдесятером сборная России стала менее опасной, но это не помешало нашим футболистам создавать моменты.

В конце игры команды раскрылись и начали играть на встречных курсах, однако на первой добавленной минуте удача вновь улыбнулась латиноамериканцам. После розыгрыша углового Эдинсон Кавани подоспел на добивание после сейва Игоря Акинфеева – 3:0.

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Таким образом сборная Уругвая набрала 9 очков и вышла из группы А с первого места. Наша команда с 6 набранными баллами вышла в плей-офф со второй строчки. Соперниками россиян в 1/8 финала будут либо испанцы, либо португальцы (если обыграют Иран).

Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. В пятницу, 22 июня, на стадионе «Зенит-арена» встретились сборные Бразилии и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:0.

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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