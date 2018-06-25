Экс-губернатора Кировской области Белых этапировали в колонию

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых перевели в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, Белых этапировали в ночь на понедельник, 25 июня. В настоящее время не сообщается, куда доставили бывшего губернатора. По мнению Мельникова, его «в теории могу отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область».

Секретарь отметил, что перед отправкой Белых обследовали врачи. Он добавил, что экс-губернатора должен был сопровождать врач.

Никита Белых в феврале 2018 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму в 600 тыс. евро. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 48,2 млн рублей. Бывший глава Кировской области свою вину не признал.

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